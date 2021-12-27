Врач рассказал о закусках, которые не стоит сочетать с алкоголем

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Смешивание алкоголя и различных продуктов может привести к неприятным последствиям для организма. Об этом Пятому каналу рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.
По его словам, праздничный стол в новогоднюю ночь включает в себя разнообразные закуски, салаты, горячие блюда и алкогольные напитки. Однако не все из них можно безопасно смешивать.
Для того чтобы хорошо встретить Новый год, Зиннатуллин рекомендовал не злоупотреблять алкоголем и не переедать. Также врач посоветовал не пить на голодный желудок. Особенно это касается шампанского и газированных вин.
"Они способствуют быстрому опьянению и повышению кислотности желудочного сока, что не очень благоприятно может сказаться на здоровье тех, кто страдает заболеваниями желудка", – пояснил специалист.
Гастроэнтеролог подчеркнул, что не стоит увлекаться и различными солениями, консервированными помидорами и огурцами.
"Острые блюда и маринованные закуски могут увеличить нагрузку на кишечник. Это приведет к повышенному газообразованию, дискомфорту, нарушению стула", – предупредил врач.
Он добавил, что крайне нежелательно закусывать алкоголь жирными сортами мяса и салом, поскольку это наносит удар по поджелудочной железе. Зиннатуллин напомнил, что переедание в праздники может в итоге привести к возникновению острого панкреатита или обострению уже имеющихся у человека хронических заболеваний.
Ранее гастроэнтеролог Юлия Мачнева рассказала, как не оказаться в больнице после новогоднего застолья. К праздничной вечеринке в ночь на 1 января врач посоветовала готовиться еще днем 31 декабря.
"Жизнь в большом городе": "алкогольная репрессия"
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