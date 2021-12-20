Названы ошибки, ведущие к отравлению на Новый год

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Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов предупредил, что в новогоднюю ночь нередки случаи отравлений за праздничным столом. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, правильная подготовка к застолью позволит избежать таких неприятностей. К примеру, запрещено оставлять при комнатной температуре подготовленные для стола блюда. Их нужно держать только в холодильнике.

Также эксперт не советует пользоваться одной доской и ножом при нарезке разных продуктов. Бактерии из сырой рыбы или мяса могут попасть в холодные закуски, которые не будут обрабатываться термически.

"Большинство наших зимних праздничных салатов содержит большое количество консервированных, маринованных, жирных продуктов. Все это усугубляет действие алкоголя, к тому же, очень быстро портится и может вызвать серьезное пищевое отравление", – отметил врач.

Кроме того, Кутушов предупредил, что опасность могут таить консервированные овощи. Поэтому нужно исключить из рациона все старые домашние консервации, выкинуть все прошлогодние консервы.

Также с особым вниманием стоит отнестись к морепродуктам, советует специалист, так как они вызывают самые сильные и опасные отравления.

Ранее россиянам дали советы, как не переедать во время новогодних застолий. Специалист посоветовала осознанно и умеренно подходить к еде. Она подчеркнула, что людям не стоит корить себя, если съели больше положенного.