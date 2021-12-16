Диетолог объяснила, как выбирать сухофрукты

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Диетолог Светлана Панченко объяснила, как нужно выбирать сухофрукты. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Эксперт посоветовала обращать внимание на внешний вид продукта. По ее словам, таким образом можно определить, как высушен и обработан сухофрукт.

"Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Например, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе", – пояснила Панченко.

Специалист заявила, что большинство сухофруктов обрабатывают диоксидом серы. Это помогает продавцам дольше хранить продукт и защищать его от паразитов.

"Старайтесь брать сухофрукты без блеска, самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой, а орехи – в скорлупе", – порекомендовала диетолог.

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