Диетолог объяснила, как выбирать сухофрукты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Диетолог Светлана Панченко объяснила, как нужно выбирать сухофрукты. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
Эксперт посоветовала обращать внимание на внешний вид продукта. По ее словам, таким образом можно определить, как высушен и обработан сухофрукт.
"Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Например, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе", – пояснила Панченко.
Специалист заявила, что большинство сухофруктов обрабатывают диоксидом серы. Это помогает продавцам дольше хранить продукт и защищать его от паразитов.
"Старайтесь брать сухофрукты без блеска, самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой, а орехи – в скорлупе", – порекомендовала диетолог.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать качественную селедку для салата. В частности, эксперт порекомендовала обращать внимание на состав продукта.
"Доктор 24": сухофрукты
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