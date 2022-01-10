Россиянам посоветовали отказаться от строгих диет после праздников

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После новогодних праздников не следует резко садиться на диету или голодать, а чтобы сбросить вес, достаточно сбалансированно питаться и хорошо спать. Об этом в беседе с RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Быть голодным нельзя – пять раз где-то мы питаемся в день", – сказала она.

По словам специалиста, на завтрак можно съесть кашу, омлет и кусок сыра. До полудня следует перекусить нежирным мясом или овощным супом. Также важен легкий полдник, чтобы не переедать на ужин. Если перед сном снова захочется есть, можно приготовить пару белков или протеиновый коктейль, перекусить нежирным творогом.

Такой рацион позволит каждую неделю терять в среднем 0,5 килограмма веса, отметила Соломатина. При этом важно не забывать про физическую активность, а также гигиену сна: спать нужно столько же, сколько и в праздники. Не лишними в процессе похудения могут оказаться зеленый чай, цикорий или какао с нежирным молоком.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что в результате переедания в организме могут образовываться токсины. Чтобы справиться с негативными для организма последствиями, она рекомендовала пить много воды, а также посетить баню.

