Врач рассказала о минусах покупных смузи

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Специалист по питанию и детоксу Ольга Малышева объяснила, что смузи не являются безусловно полезным продуктом. Об этом эксперт рассказала радио Sputnik.

В ряде случаев в подобных напитках нет витаминов или биологически активных элементов. Специалист, в частности, обратила внимание на то, что лучше всего готовить смузи в домашних условиях из заранее купленных продуктов.

"Смузи в супермаркетах могут быть приготовлены из термически обработанных пюре. Такие смузи только утолят голод. Когда же мы готовим смузи дома из цельных овощей и фруктов, вся польза от этих ингредиентов сохраняется. Это уже совсем другой продукт", – заявила Малышева.

Диетолог также заявила, что смузи из-за питательности правильнее считать едой, а не питьем, и соответствующим образом встраивать в рацион.

Ранее специалисты Роскачества заявили, что итальянская паста может быть полезна для здоровья. В частности, на ней предлагается строить диеты. Тем не менее, консультант по пищевому поведению Юрия Лодыгина раскритиковала это предположение и указала на небольшое количество калорий в порции.

