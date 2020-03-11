В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты

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Паста является одним из самых популярных в мире продуктов, она полезна для здоровья, а ее производство почти не вредит экологии планеты. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскачества.

"Паста – ключевой элемент средиземноморской диеты, известной как один из вариантов сбалансированного здорового питания. Паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека", – говорится в сообщении организации.

Специалисты отмечают, что в пасте содержатся сложные углеводы, обеспечивающие равномерное высвобождение энергии. Этот продукт не вызывает скачка уровня сахара в крови, потребление пасты дает организму полезные углеводы и белок, которые необходимы людям, занимающимся спортом.

Также в пасте содержатся пищевые волокна и фолиевая кислота.

"В среднем в одной порции сухой пасты содержится 100 миллиграммов фолиевой кислоты, что составляет около 25% рекомендуемой суточной нормы", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты отмечают, что производство пасты несильно влияет на экологию и в целом ее можно считать безотходным продуктом благодаря универсальности применения.

Ранее стало известно, что почти половина опрошенных россиян (48%) назвали свое питание неправильным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 43% респондентов уверены, что здоровое питание подразумевает полное исключение из рациона фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% опрошенных отметили необходимость выпивать 1,5-2 литра воды в день. Только четверть респондентов посчитали важным контролировать уровень белков, жиров и углеводов в пище.