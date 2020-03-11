В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты

Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Паста является одним из самых популярных в мире продуктов, она полезна для здоровья, а ее производство почти не вредит экологии планеты. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскачества.
"Паста – ключевой элемент средиземноморской диеты, известной как один из вариантов сбалансированного здорового питания. Паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека", – говорится в сообщении организации.
Специалисты отмечают, что в пасте содержатся сложные углеводы, обеспечивающие равномерное высвобождение энергии. Этот продукт не вызывает скачка уровня сахара в крови, потребление пасты дает организму полезные углеводы и белок, которые необходимы людям, занимающимся спортом.
Также в пасте содержатся пищевые волокна и фолиевая кислота.
"В среднем в одной порции сухой пасты содержится 100 миллиграммов фолиевой кислоты, что составляет около 25% рекомендуемой суточной нормы", – говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты отмечают, что производство пасты несильно влияет на экологию и в целом ее можно считать безотходным продуктом благодаря универсальности применения.
Ранее стало известно, что почти половина опрошенных россиян (48%) назвали свое питание неправильным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом 43% респондентов уверены, что здоровое питание подразумевает полное исключение из рациона фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% опрошенных отметили необходимость выпивать 1,5-2 литра воды в день. Только четверть респондентов посчитали важным контролировать уровень белков, жиров и углеводов в пище.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: