Стало известно, кому противопоказан плавленый сыр

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Диетолог рассказала, кому нельзя есть плавленый сыр. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача Елену Соломатину.

Она отметила, что плавленым сыр становится после воздействия на продукт фосфатов, которые в небольшом количестве безопасны для организма.

Однако Соломатина предупредила, что опасность плавленых сыров обусловлена его высокой калорийностью. В связи с этим не рекомендуется употреблять данный продукт людям, которые страдают ожирением или атеросклерозом. Также ограничить преим такого сыра в пищу она посоветовала людям с плохим обменом веществ.

"Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии, связанной, в свою очередь, с атеросклерозом", – пояснила диетолог.

Помимо этого чрезмерное увлечение плавленым сыром может грозить тем, что содержащиеся в нем фосфаты вступят во взаимодействие с организмом человека, что приведет к вымыванию кальция.

"Осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты", – добавила специалист.

Также она дала рекомендации о том, как правильно выбирать плавленый сыр. В частности, необходимо обращать внимание на его срок годности и цвет. Отмечается, что сыр должен быть естественного, неяркого цвета. Вкусовые добавки продукта не сделают его полезным, а, напротив, лишь усилят его вредность.

Ранее плавленые сыры проверили в Роскачестве. Специалисты изучили продукцию 20 самых распространенных на рынке марок, однако до российского Знака качества не дотянул ни один плавленый сыр с жирностью от 45% до 60%.