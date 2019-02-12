В Роскачестве рассказали, как выбрать плавленый сыр

В Роскачестве разработали рекомендации по выбору плавленого сыра. Об этом говорится в сообщении организации.
Эксперты отмечают, что в составе продукта не обязательно должен присутствовать сыр, допускаются и молочные продукты – творог, сливочное масло, молоко, сыворотка. Допускаются в составе загустители и подсластители. При этом основой продукта должны оставаться не растительные, а молочные жиры – в этом качественное отличие плавленого сыра от сырного продукта с плавленым сыром или плавленого продукта.
Специалисты советуют после вскрытия упаковки анализировать цвет, запах и консистенцию продукта, которая должна быть однородной по всей массе. На разрезе не должно быть рисунка, пустот и не расплавившихся частиц. Цвет может варьироваться от белого до насыщенного желтого – в этом нет ничего критичного.
Плавленые сыры желательно выбираться только с одним наполнителем – например, с огурцом или паприкой.
Если в состав сыра входят ветчина или другой мясной продукт, то добавка должна представлять собой кусочки или сам мясной компонент, а не ароматизатор и "рассыпающиеся" кусочки.
Плавленый сыр богат высококачественным белком – казеином, который при попадании в желудок долго переваривается и обеспечивает организм аминокислотами.
В Роскачестве добавили, что открытый плавленый сыр нельзя хранить более пяти дней в холодильнике, при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов Цельсия. После вскрытия упаковки продукт лучше держать в заводской упаковке, если это сыр в ванночках или стаканчиках. Колбасный и сыр в виде брикетов стоит обернуть в фольгу.
Ранее в Роскачестве рассказали, как выбирать кефир. Натуральный продукт состоит только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий, а его срок годности должен в среднем составлять 10–14 дней. Также специалисты организации отмечают, что срок годности кисломолочного продукта зависит от упаковки: кефир в стеклянных бутылках может храниться 36 часов, а в полимерной таре – 72 часа.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.