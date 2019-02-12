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12 февраля, 08:50

В Роскачестве рассказали, как выбрать плавленый сыр

безопасность еда

12 февраля, 08:50

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Роскачестве разработали рекомендации по выбору плавленого сыра. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты отмечают, что в составе продукта не обязательно должен присутствовать сыр, допускаются и молочные продукты – творог, сливочное масло, молоко, сыворотка. Допускаются в составе загустители и подсластители. При этом основой продукта должны оставаться не растительные, а молочные жиры – в этом качественное отличие плавленого сыра от сырного продукта с плавленым сыром или плавленого продукта.

Специалисты советуют после вскрытия упаковки анализировать цвет, запах и консистенцию продукта, которая должна быть однородной по всей массе. На разрезе не должно быть рисунка, пустот и не расплавившихся частиц. Цвет может варьироваться от белого до насыщенного желтого – в этом нет ничего критичного.

Плавленые сыры желательно выбираться только с одним наполнителем – например, с огурцом или паприкой.

Если в состав сыра входят ветчина или другой мясной продукт, то добавка должна представлять собой кусочки или сам мясной компонент, а не ароматизатор и "рассыпающиеся" кусочки.

Плавленый сыр богат высококачественным белком – казеином, который при попадании в желудок долго переваривается и обеспечивает организм аминокислотами.

В Роскачестве добавили, что открытый плавленый сыр нельзя хранить более пяти дней в холодильнике, при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов Цельсия. После вскрытия упаковки продукт лучше держать в заводской упаковке, если это сыр в ванночках или стаканчиках. Колбасный и сыр в виде брикетов стоит обернуть в фольгу.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбирать кефир. Натуральный продукт состоит только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий, а его срок годности должен в среднем составлять 10–14 дней. Также специалисты организации отмечают, что срок годности кисломолочного продукта зависит от упаковки: кефир в стеклянных бутылках может храниться 36 часов, а в полимерной таре – 72 часа.

безопасность еда

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