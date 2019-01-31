В Роскачестве рассказали, как выбирать кефир

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Россиянам рекомендовали выбирать кефир 2,5-3,2% жирности, обращая внимание на состав и дату изготовления. Натуральный кефир состоит только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий, а его срок годности должен в среднем составлять 10–14 дней, говорится на сайте Роскачества.

Также специалисты организации отмечают, что срок годности кисломолочного продукта зависит от упаковки, кефир в стеклянных бутылках может храниться 36 часов, а в полимерной таре – 72 часа.

"Если на упаковке указано, что его срок годности равен месяцу и более, то наверняка он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов, растительных жиров", – говорится в сообщении.

Заведующая лабораторией технохимического контроля "Всероссийского научно исследовательского института молочной промышленности" Елена Юрова отметила, что кефир, в котором обнаружены растительные жиры, нельзя назвать даже кефирным продуктом.

"Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации", – приводятся в сообщении слова Юровой.

Специалисты также призвали обращать внимание на дату выработки напитка. Чем свежее кефир, тем он менее кислый на вкус. Хороший продукт отдает кислинкой, но не может быть слишком кислым, горьким или сладким.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору хорошего молока. Специалисты советуют покупать пастеризованное молоко, если выпить его планируется в ближайшие дни. Если же в планах отвезти его, например, на дачу, лучше купить ультрапастеризованное и стерилизованное молоко. Эксперты объясняют, что пастеризованное молоко на заводе прогревается при температуре около 70 градусов. Его полезные свойства сохраняются, а вредные бактерии уничтожаются.