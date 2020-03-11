Диетолог опровергла заявление о пользе пасты

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Фото: depositphotos/5PH
Консультант по питанию и пищевому поведению, диетолог, ресторанный критик Юлия Лодыгина опровергла заявление Роскачества о пользе пасты.
Она отметила, что рацион должен быть разнообразным, а предпочтение стоит отдавать продуктам с большим количеством питательных веществ на одну калорию. "Заявление о том, что паста полезна для здоровья, звучит как минимум странно", – считает Лодыгина.
Лодыгина отметила, что фолиевая кислота, на которую делают акцент специалисты Роскачества, содержится и в других продуктах, помимо пасты. Она считает, что не стоит называть продукт целиком полезным, если в его составе есть полезные микроэлементы.
"Давайте в одном продукте возьмем какой-то один полезный микроэлемент и будем говорить, что в целом это полезный продукт? Конечно же, это не так", – заявила диетолог.
По ее мнению, рацион в первую очередь должен быть разнообразным, а предпочтение стоит отдавать продуктам с большим количеством питательных веществ на одну калорию. Эксперт приводит в пример сахар, где на 12 граммов продукта приходится 50 калорий.
"Это пустые калории. Те же 50 калорий – это 40 граммов лосося, в котором омега-3 жирные кислоты, или 150 граммов кейла, в котором содержится практически вся таблица питательных веществ", – считает диетолог.
Ранее в Роскачестве рассказали о пользе для здоровья итальянской пасты. Специалисты ведомства отмечают, что в пасте содержатся сложные углеводы, обеспечивающие равномерное высвобождение энергии. Это блюдо не вызывает скачка уровня сахара в крови, потребление пасты дает организму полезные углеводы и белок, которые необходимы людям, занимающимся спортом. Также в пасте содержатся пищевые волокна и фолиевая кислота.
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