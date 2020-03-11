Диетолог опровергла заявление о пользе пасты

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Консультант по питанию и пищевому поведению, диетолог, ресторанный критик Юлия Лодыгина опровергла заявление Роскачества о пользе пасты.

Она отметила, что рацион должен быть разнообразным, а предпочтение стоит отдавать продуктам с большим количеством питательных веществ на одну калорию. "Заявление о том, что паста полезна для здоровья, звучит как минимум странно", – считает Лодыгина.





Юлия Лодыгина консультант по питанию и пищевому поведению, диетолог, ресторанный критик Если вы решаете, из чего будет состоять ваш рацион, то паста будет не на первом месте.

Лодыгина отметила, что фолиевая кислота, на которую делают акцент специалисты Роскачества, содержится и в других продуктах, помимо пасты. Она считает, что не стоит называть продукт целиком полезным, если в его составе есть полезные микроэлементы.

"Давайте в одном продукте возьмем какой-то один полезный микроэлемент и будем говорить, что в целом это полезный продукт? Конечно же, это не так", – заявила диетолог.

По ее мнению, рацион в первую очередь должен быть разнообразным, а предпочтение стоит отдавать продуктам с большим количеством питательных веществ на одну калорию. Эксперт приводит в пример сахар, где на 12 граммов продукта приходится 50 калорий.

"Это пустые калории. Те же 50 калорий – это 40 граммов лосося, в котором омега-3 жирные кислоты, или 150 граммов кейла, в котором содержится практически вся таблица питательных веществ", – считает диетолог.



Юлия Лодыгина консультант по питанию и пищевому поведению, диетолог, ресторанный критик Продукты, которые мы выбираем, должны быть максимально питательными. Паста таким продуктом не является.



Ранее в Роскачестве рассказали о пользе для здоровья итальянской пасты. Специалисты ведомства отмечают, что в пасте содержатся сложные углеводы, обеспечивающие равномерное высвобождение энергии. Это блюдо не вызывает скачка уровня сахара в крови, потребление пасты дает организму полезные углеводы и белок, которые необходимы людям, занимающимся спортом. Также в пасте содержатся пищевые волокна и фолиевая кислота.