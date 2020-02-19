Ученые признали картофель полезным для здоровья

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Ученые выяснили, что картофель, которые многие считают вредным продуктом, может положительно повлиять на здоровье человека, сообщает РИА Новости.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент. В рамках опыта участников разделили на две группы. Первая питалась гарниром из очищенных зерен, в то время как членам второй выдавали приготовленный на пару или запеченный картофель.

Эксперимент длился четыре недели. По окончании опыта ученые измерили показатели здоровья. Оказалось, что группа, потреблявшая картофель, чувствовала себя лучше, чем те, кто ел гарнир из очищенных зерен.

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