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Общество

18 февраля, 13:51

Низкокалорийные диеты сказываются на психическом состоянии человека

общество медицина еда

Фото: depositphotos/mindof

Психическое состояние человека напрямую связано с его питанием, сообщает "Вечерняя Москва". Так, низкокалорийные диеты делают людей злыми и подавленными, уверена психолог из Лондонского университета Кэролайн Камау.

Ограничения в питании и связанный с этим недостаток жиров в организме негативно сказываются на психоэмоциональном здоровье худеющего. В ряде случаев это может привести к депрессии.

Оказалось, что холестерин, помимо того, что повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов, также влияет на уровень серотонина в организме, что повышает импульсивность и агрессивность.

Чтобы избежать подавленного состояния и физических недугов, специалист порекомендовала ежедневно потреблять достаточное количество диетических жиров, чтобы организм мог получать необходимые ему полезные вещества. Помимо этого, не стоит исключать из рациона продукты, содержащие белки, углеводы, минералы и клетчатку.

К числу полезных блюд Камау отнесла жирную рыбу, а также посоветовала употреблять в пищу овощи, фрукты и оливковое масло. В свою очередь, сладкого и искусственно созданных трансжиров она призвала избегать.

Ранее медик рассказала, какие болезни можно скорректировать питанием. Выяснилось, что ряд жалоб на ЖКТ и боли в различных местах можно излечить с помощью спокойного образа жизни и соблюдения индивидуально подобранной диеты.

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