Медик рассказала, какие болезни можно скорректировать питанием

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Врач-эндокринолог высшей категории, заведующая эндокринологическим отделением "Мединцентра" Елена Губкина рассказала, с какими болезнями можно справиться с помощью ограничений в питании и правильного рациона.

По ее словам, правильное питание позволяет организму корректно функционировать, не тратя силы на утилизацию потенциально вредных продуктов. Нередко жалобы на ЖКТ и боли в различных местах можно излечить с помощью спокойного образа жизни и качественного питания. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Лечебные диеты, или диетотерапия, — это использование питания для лечения и предупреждения обострения хронических заболеваний. Любая диета должна быть сбалансирована по количеству и соотношению питательных и биологически важных веществ", – отметила Губкина.

Она добавила, что из-за употребления в пищу вредных и жирных продуктов организм выбрасывает в кровь триглицериды, что увеличивает риск заболевания сердца и сосудов, а также снижается эластичность сосудов, что в свою очередь приводит к скачкам артериального давления. Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо придерживаться здорового рациона.

Помимо этого, регулярное потребление канцерогенов и вредных избыточных жиров приводит к образованию бляшек и повышению холестерина. Отмечается, что даже в запущенной ситуации при проблемах с сердцем и сосудами снизить острые проявления патологии можно за несколько недель при условии корректировки питания.

Кроме того, сбалансированная пища поможет при заболеваниях пищеварительного тракта. Так, если слизистая желудка раздражена или имеются язвы, то категорично необходимо отказаться от фастфуда, жареных блюд и консервантов, поскольку это может осложнить протекание болезни.

Повышенный метеоризм также можно сгладить при помощи диеты – нужно лишь прислушаться к организму и выявить, на какие продукты он реагирует хуже.

"Одним из основных принципов диетотерапии является индивидуальный подход. Любая диета должна корректироваться с учетом основных и сопутствующих заболеваний человека, его пола, возраста, комплекции и образа жизни. Для многих заболеваний, таких как подагра, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, существуют специально разработанные лечебные диеты, которые назначает врач", – заключила специалист.

Ранее Роспотребнадзор призвал ограничить потребление фастфуда. Отмечается, что встречающиеся в природе траснжиры, которые содержатся в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении. Но искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные или частично гидрогенизированные жиры, опасны для организма.