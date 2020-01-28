Диетолог назвала шесть продуктов, которые ускоряют процесс старения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Процесс старения может ускорить употребление алкоголя, картофеля фри, сахара, сладких напитков, соли и маргарина. Такое заявление сделала диетолог из Испании Елена Де ла Фуэнте, сообщает "Российская газета".

Кроме того, она особенно выделила маргарин, пояснив, что этот продукт содержит огромное количество трансжиров, которые вызывают старение. Аналогичные вещества содержит и жареный картофель.

Де ла Фуэнте также назвала и перечень полезных продуктов, употребление которых может предотвратить преждевременное старение. Так она порекомендовала больше есть сезонных овощей и фруктов, салатов с оливковым маслом. По ее мнению, также полезны для организма бобовые, орехи, цельные зерна. Антивозрастной эффект содержат натуральные йогурты и кефир.

Диетолог пояснила, что на старение организма может влиять не только физический аспект, но и система питания.

"Важно соблюдать правильную диету, которая должна сопровождаться здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение клеток организма", – уточнила она.

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