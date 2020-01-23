Врач рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания

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Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, грейпфруты содержат большое количество жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Включение этого фрукта в рацион позволит поддерживать оптимальную массу тела. Кроме того, содержащаяся в грейпфрутах клетчатка способствует быстрому насыщению.

Однако употреблять фрукт слишком часто не следует, поскольку важно обеспечивать организм всеми необходимыми веществами, предупредила специалист.

"Необходимо включать в рацион различные продукты питания, в том числе различные овощи и фрукты. При этом количество потребляемых овощей должно превышать количество фруктов", – заключила Стародубова.

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