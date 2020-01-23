Диетолог рассказала, как бороться с заразным ожирением

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 объяснила, почему ожирением можно легко заразиться. По словам эксперта, человек, который пытается себя социализировать и приобщиться к какой-либо группе людей, склонен к подражательному поведению.

"Если в социуме популярны худышки или, наоборот, люди с пышными формами, то человек соответствует, начинает больше есть или не есть. Также одной из причин лишнего веса являются семейные традиции", – пояснила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Семья – государство в государстве. Если у мужа или жены приняты какие-то застолья с огромным количеством еды, то тяжело противостоять, тяжело готовить себе отдельно. Волей-неволей принимаешь поведение своей второй половины. К тому же, если твоя половина тебя ждет и радостно что-то готовит, ты же не скажешь, что не будешь есть жареное. Это уже чревато другими проблемами.

Эксперт отметила, что противостоять такому образу жизни сложно, поэтому не стоит "идти в открытую". Отойти от тенденции подражательного поведения в отношении еды, по словам Соломатиной, возможно.

"Здесь срабатывают те же хитрости, что и с детьми. А вот просто убеждать бывает бесполезно. Стоит попробовать к той не очень полезной еде готовить салаты чаще, чем обычно. Конечно, можно оставить что-то жареное, но к нему добавить овощи. Так себе можно положить побольше салата и меньше вредной еды", – добавила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Постепенно свою вторую половину приучать к меньшему потреблению жареной пищи: лучше просто запекать, отваривать или тушить. Если любите десерты, то постепенно переходите на более легкие: кусок торта можно заменить мороженым или делать различные десерты из сухофруктов.

Ранее сообщалось, что ожирение не может передаваться от человека к человеку, однако возможны случаи так называемого социального заражения этим заболеванием. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, человеку свойственно подражательное поведение. При этом подражать можно как хорошему, так и плохому. Чаще всего за своим окружением следуют люди с низкой самоорганизацией, которые не могут отказаться от совместного времяпрепровождения.

Достаточно часто заразность ожирения проявляется у семейных пар. "Мы видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", – заключил Гинзбург.

Ранее специалисты из Центра исследования рака Медицинского центра Дартмут-Хичкок (США) обнаружили способ, который позволяет предотвратить и излечить ожирение.

Исследователи выяснили, что клеточный рецептор AHR, который отвечает за обнаружение в организме токсических веществ, играет важнейшую роль в обмене веществ.



Соболева Илона