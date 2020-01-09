Роспотребнадзор призвал ограничить потребление фастфуда

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Специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам меньше есть в ресторанах быстрого питания, чтобы минимизировать употребление трансжиров. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что встречающиеся в природе траснжиры, которые содержатся в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении. Но искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для организма.
Согласно исследованиям, употребление трансжиров увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также становится причиной развития воспалительных процессов.
Специалисты отмечают, что трансжиры содержатся в фастфуде – жареной курице, рыбе, гамбургерах, картошке фри. Также они встречаются в заменителях сливочного масла, гидрогенизированных растительных маслах, хлебобулочных изделиях, заменителях молочных продуктах, чипсах.
Эксперты рекомендуют читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. С 1 января 2018 года в России уровень содержания трансизомеров жирных кислот не может превышать двух процентов.
Ранее стало известно, что почти половина опрошенных россиян (48%) назвали свое питание неправильным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом 43% респондентов уверены, что здоровое питание подразумевает полное исключение из рациона фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% опрошенных отметили необходимость выпивать 1,5-2 литра воды в день. Только четверть респондентов посчитали важным контролировать уровень белков, жиров и углеводов в пище.
При выборе продуктов россияне обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов. Половина граждан ежедневно употребляют свежие овощи, 48% – фрукты и молоко, 37% – мясо, 34% – фрукты. Реже всего в свой рацион респонденты включают рыбу, а чаще всего – выпечку.
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