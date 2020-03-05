Врач рассказала, в каких случаях яблоко нельзя есть с кожурой

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Есть яблоки с кожурой можно не всегда, сообщила врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik. По ее словам, иногда полезные свойства яблочной кожуры могут вызывать сомнения.
Специалист объяснила, что это касается фруктов, которые обрабатывают воском для лучшей сохранности и придания им более привлекательного вида.
"Воск, конечно, пищевой, и никто не умирает, когда ест яблоко с воском. Но надо яблоко промыть теплой водой и потереть полотенцем до употребления. Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается", – заметила она.
Лизун напомнила, что такой воск может дать аллергическую реакцию или сыпь. В таком случае врач рекомендует начать чистить яблоки перед употреблением.
В то же время диетолог напомнила, что сама по себе яблочная кожура содержит много витаминов и нужных организму микроэлементов. Также она помогает работе желудочно-кишечного тракта.
"Не нужно забывать, что ЖКТ ‒ это орган естественной детоксикации. Если он хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось. Второй функцией пищевых волокон является подкормка микрофлоры внутри нас. Кожуру мы полностью не переварим, а бактерии ее доедят. В процессе поглощения эти бактерии выделяют много полезного", ‒ заключила диетолог.
Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева советует не покупать мытые овощи. По словам эксперта, вопрос заключается в том, чем моют такие овощи. Она пояснила, что некоторые овощехранилища и магазины очищают продукцию дешевыми веществами, содержащими вредные химикаты. Поймать с поличным такие фирмы затруднительно, считает эксперт.
Кроме того, часто мытые овощи быстрее портятся. Если их неправильно просушить, на них образуется плесень или фитофтороз. Некоторые производители мытьем продуктов скрывают истекающий срок годности, например "оживляют" увядшую зелень или огурцы.
Заплесневелые мандарины и апельсины могут отмачивать в хлоргексидине, который помогает скрыть начавшуюся порчу. Это может вызывать у людей аллергию и привыкание к лекарственным препаратам.
Эксперт рекомендует покупать грязные овощи с оставшейся на них землей – это гарантия, что их не помыли неизвестно чем. К тому же сроки годности у таких продуктов будут выше, а цена ниже.
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