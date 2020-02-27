Диетолог рассказала, с чем лучше всего есть блины

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Блины лучше всего есть со свежими ягодами и овощами, а вот от джемов, варенья и сметаны лучше отказаться, сообщила главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Наиболее полезным будет сочетание блинов со свежими ягодами и фруктами (брусникой, клюквой, малиной, черникой, яблоками), молочными продуктами невысокой жирности, например с нежирным творогом. Хорошим сопровождением к блинам будут также различные овощные припеки, начинки и гарниры, например перец, кабачки, тушеная капуста, печеная тыква и свежая зелень", – сказала Стародубова Агентству "Москва".
По словам диетолога, для мясных начинок лучше использовать кролика, индейку и цыпленка.
Также Стародубова отметила, что применение молока, кефира с низкой жирностью позволяет снизить количество насыщенных жиров животного происхождения.
Она подчеркнула, что блины являются блюдом из муки, которое содержит достаточное количество простых углеводов, поэтому есть их лучше в первой половине дня, когда человек наиболее активен.
В настоящий момент в Москве продолжают праздновать Масленицу. В столице работают площадки фестиваля "Московская Масленица". На них проводят различные фуд-шоу и концерты, а также проходят выступления скоморохов и ряженых.
Фестиваль "Московская Масленица" был открыт 21 февраля. Основная площадка тематического праздника вот уже четвертый год находится на Манежной площади, а всего по городу доступны 29 площадок. Здесь предлагают попробовать блины с начинкой и без, а также посмотреть представления артистов и поучаствовать в мастер-классах.
Тематическую программу также подготовили в городских парках. Там 29 февраля и 1 марта ожидаются викторины, концерты и традиционные хороводы. К программе подключатся музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Парк Горького, "Сокольники" и другие парковые территории.
Сколько стоят блины на "Московской Масленице"
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