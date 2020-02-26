Кулинарные батлы организуют на фестивале "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кулинарные батлы для детей от шести лет и взрослых включили в программу городского тематического фестиваля "Московская Масленица". Состязания запланированы на последний день работы фестиваля.

"В заключительный день праздника, 1 марта, к насыщенной программе добавятся кулинарные батлы: гастрономические шоу, в которых гости фестиваля под руководством опытных поваров посоревнуются в приготовлении самых вкусных блинов", – сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Для батлов выделили место на четырех площадках – на улицах Хачатуряна и Тимирязевской, а также на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде. Прийти необходимо в период с 15:00 до 17:00, за 2 часа посоревноваться успеют по две команды, в которых может быть до 4 человек.

Оценивать готовые блюда будут члены жюри из числа добровольцев. Лучшие блины определят по пятибалльной системе.

Фестиваль "Московская Масленица" был открыт 21 февраля. Основная площадка тематического праздника вот уже четвертый год находится на Манежной площади, а всего по городу доступны 29 площадок. Здесь предлагают попробовать блины с начинкой и без, а также посмотреть представления артистов и поучаствовать в мастер-классах.

Тематическую программу также подготовили в городских парках. Здесь 29 февраля и 1 марта ожидаются викторины, концерты и традиционные хороводы. К программе подключатся музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Парк Горького, "Сокольники" и другие парковые территории.

