Забавы и подарки: "Наше Радио" приглашает отпраздновать Масленицу в "Сказке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оказаться в сказке проще, чем кажется на первый взгляд, нужно всего лишь приехать в столичный семейный парк "Сказка". В воскресенье, 1 марта, в 13:00 "Наше Радио" приглашает слушателей принять участие в народных гуляньях!

Проводить зиму в компании друзей под хорошую музыку помогут ведущие утреннего шоу "Подъемники" Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков, которые зажгут в этот день в лучших народных традициях – задорно, душевно и вкусно.

Главными атрибутами "Нашей Масленицы" станут конкурсы, игры, забавы, подарки и, конечно, горячие и румяные блины. Украсит праздник выступление народной рок-группы "После 11".