Названа стоимость продуктов для приготовления 30 блинов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Аналитики сервиса-каталога скидок и лучших предложений "Едадил" выяснили, сколько стоит набор продуктов для приготовления 30 блинов в России. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Исследование цен на ингредиенты показало, что в 2020 году на масленичные блины уйдет порядка 101 рубля в среднем. Примерно половина суммы приходится на молоко – 56 рублей. Кроме того, на кухне потребуются яйца (22 рубля), 400 граммов муки (14 рублей), а также подсолнечное масло, соль и сахар (в пересчете на необходимый объем – 9 рублей).
В пресс-службе "Едадила" подчеркнули, что самый дорогой набор предлагают в Санкт-Петербурге и Красноярске. Речь идет о 111 рублях. И наоборот, самый дешевый можно найти в Перми, Уфе и Екатеринбурге – за возможность приготовить 30 блинов надо отдать меньше 95 рублей.
Аналитики также подсчитали разницу в ценах популярных добавок для блинов по городам России. Выяснилось, что самую высокую стоимость устанавливают в Красноярске. Стоимость икры здесь на 4 процента выше средней по стране, масла – на 9 процентов, а разница в цене сгущенки и творога со сметаной находится на уровне 15-17 процентов.
Ранее Сергей Собянин открыл ежегодный тематический фестиваль "Московская Масленица". С 21 февраля заработали 29 городских площадок, на которых предлагают попробовать более 210 видов блинов, традиционные русские лакомства и принять участие в культурно-развлекательной программе.
К празднованию Масленицы также подключатся столичные парки. 29 февраля и 1 марта гулянья организуют в Парке Горького, Московской усадьбе Деда Мороза, "Сокольниках" и ряде других парковых территорий.
Москвичам рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице
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