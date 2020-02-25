Москвичей пригласили отметить Масленицу в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице 29 февраля и 1 марта праздничные мероприятия, посвященные Масленице, пройдут в Парке Горького, Московской усадьбе Деда Мороза, "Сокольниках", музее-заповеднике "Царицыно" и других парках города. Всего праздник можно будет отметить в 29 парках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В музее-заповеднике "Коломенское" праздничные мероприятия продлятся два дня. В субботу с 13:00 до 17:00 гости парка вместе с аниматорами споют народные песни, поводят хороводы, поучаствуют в народных забавах. В воскресенье запланирована программа под названием "Масленица: традиции столетий".

29 февраля и 1 марта в Московской усадьбе Деда Мороза праздничные гулянья пройдут с 13:00 до 19:00 около главной сцены. Дед Мороз и Снегурочка проведут познавательные викторины и различные конкурсы, а также споют масленичные заклички и угостят блинами.

1 марта отпраздновать Масленицу приглашает Парк Горького. На Пушкинской набережной оборудуют лабиринт из сена. Также там будет работать специальный фуд-корт, где гости смогут поесть блины с различными начинками. В 15:00 на главной сцене парка начнется концерт.

В музее-заповеднике "Царицыно" праздничные события развернутся 1 марта на дворцовой площади. С 12:00 до 16:00 гостей ждут разнообразные конкурсы и активные игры. А в царицынских оранжереях состоится лекция "Цветочный карнавал, или Масленица в тропиках". Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Также в столице проходит фестиваль "Московская Масленица". За первые четыре дня гости съели около 50 тысяч порций блинов, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Наибольшей популярностью пользуется "блинная классика" – это блины со сметаной, вареньем, а также с ветчиной и сыром. Но, конечно же, гости с удовольствием пробуют и более необычные блины", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

Кроме того, гости фестиваля купили более 20 тысяч порций горячих блюд и более 9 тысяч литров чая, кофе и других напитков.

21 февраля Сергей Собянин дал старт фестивалю "Московская Масленица" на Манежной площади, который проходит в столице уже в четвертый раз. В центре и жилых районах столицы раскинулись 29 площадок проведения праздника.

Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В нынешнем сезоне фестиваль проходит под девизом "Больше чем блины". Для гостей подготовили более 2,6 тысячи мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу.

Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде.

В прошлом году гостями гастрономического фестиваля стали более 4,9 миллиона человек, которые приобрели свыше 400 тысяч блинов и приняли участие в 1,5 тысячи мастер-классов.