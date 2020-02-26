Приложения библиотеки МЭШ расскажут об истории Масленицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Приложения библиотеки "Московской электронной школы" (МЭШ) помогут узнать об истории Масленицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С помощью интерактивных приложений в библиотеке "Московской электронной школы" можно узнать о Масленице: как появилась традиция печь блины, как встречают весну в других странах и о многом другом", – говорится в сообщении.

Уточняется, что приложение "Масленица – проводы зимы" познакомит с народными обычаями, песнями и обрядами. С помощью приложения "Масленица: традиции и символы" можно узнать, как называли проводы зимы древние славяне и откуда пошла традиция печь блины. Проверить знание истории праздника можно, приняв участие в викторине "Здравствуй, Масленица!".

А с помощью приложения "Праздники весны и традиции. Какие они?" можно узнать народные обычаи, песни и обряды.

Увидеть картины, посвященные масленичным гуляньям, поможет приложение "Масленица в живописи". Приложение "Кулинарные обычаи и традиции" расскажет о праздничных блюдах разных стран.

О том, как в старину отмечали Масленицу в столице, покажет приложение "Праздники, традиции и обычаи Москвы".

21 февраля Сергей Собянин дал старт фестивалю "Московская Масленица" на Манежной площади, который проходит в столице уже в четвертый раз. В центре и жилых районах столицы раскинулись 29 площадок проведения праздника.

Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В нынешнем сезоне фестиваль проходит под девизом "Больше чем блины". Для гостей подготовили более 2,6 тысячи мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу.

Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде.

В прошлом году гостями гастрономического фестиваля стали более 4,9 миллиона человек, которые приобрели свыше 400 тысяч блинов и приняли участие в 1,5 тысячи мастер-классов.