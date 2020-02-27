Эксперт рассказала об опасности вымытых овощей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, почему не нужно покупать мытые овощи, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам эксперта, вопрос заключается в том, чем моют такие овощи. "Согласно правилам, все компании должны иметь "Стандарт организации, или техусловия на производство мытых овощей" и мыть фрукты и овощи специально разрешенными средствами", – отметила Раева.
Она пояснила, что в состав таких средств могут входить олеат калия, глицерин, мыльный раствор, глюкозиды, подсолнечное масло и натуральные отдушки, которые безопасны для человека.
Однако некоторые овощехранилища и магазины очищают продукцию дешевыми веществами, содержащими вредные химикаты. Поймать с поличным такие фирмы затруднительно, считает эксперт.
Кроме того, часто мытые овощи быстрее портятся. Если их неправильно просушить, на них образуется плесень или фитофтороз. Некоторые производители мытьем продуктов скрывают истекающий срок годности, например "оживляют" увядшую зелень или огурцы.
Заплесневелые мандарины и апельсины могут отмачивать в хлоргексидине, который помогает скрыть начавшуюся порчу. Это может вызывать у людей аллергию и привыкание к лекарственным препаратам.
Эксперт рекомендует покупать грязные овощи с оставшейся на них землей – это гарантия, что их не помыли неизвестно чем. К тому же сроки годности у таких продуктов будут выше, а цена ниже.
Ранее сообщалось, что в январе 2020 года чеснок подорожал в сравнении с январем 2019-го на 37%. Цена на народное средство от простуды поднялась на фоне ситуации с коронавирусом COVID-2019.
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