Чеснок подорожал в России на фоне ситуации с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Чеснок подорожал в январе 2020 года в сравнении с январем 2019-го на 37%. Цена на народное средство от простуды поднялась на фоне ситуации с коронавирусом COVID-2019, сообщает газета "Известия".
В абсолютных ценах, по информации Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), 1 килограмм в среднем по стране стоит 212 рублей вместо 155 рублей год назад. При этом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пока не поступало обращений о повышении цен на чеснок.
Согласно статистике "Такском", средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 килограмм и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило.
Объективных причин для повышения цен на чеснок нет: урожай прошлого года был нормальным, считает исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Заявления о том, что из-за коронавируса могут прекратиться поставки из Китая, не являются правдой, уточнил он.
Вера в пользу чеснока как профилактического средства от простуды и вирусов имеет смысл, обратил внимание директор ФИЦ питания Дмитрий Никитюк. По его словам, в чесноке есть много биологически активных веществ, которые влияют на самочувствие, работоспособность. Он улучшает устойчивость к различным патогенным факторам, добавил эксперт. Достаточно есть одну–две дольки в день.
Высокий спрос с соответствующей ценой могут сохраняться в ближайшие полгода, полагает член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. Панические настроения могут отразиться и на продажах меда, хрена и горчицы, спрогнозировал специалист.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч. В России под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.
Первые случаи заражения зафиксировали в Румынии, Швейцарии и Каталонии. В Италии заражены 322 человека, скончались 10. Посольство РФ призывает россиян отказаться от поездок в Италию.
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