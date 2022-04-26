В ГД поддержали введение двухразового бесплатного питания в начальных классах РФ

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение о введении двухразового бесплатного питания для учеников начальных классов при продолжительности учебного процесса свыше трех часов.

"Конечно, я поддерживаю такое предложение", – приводит RT ее слова.

По словам депутата, уже существуют школы, предлагающие двухразовое питание.

При этом Бессараб отметила необходимость увеличения финансирования обедов в школах в связи с изменением цен.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой ввести двухразовое бесплатное питание для учеников с 1-го по 4-й класс при продолжительности учебы более трех часов.

В обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова парламентарий уточнил, что по закону ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в сутки. Однако у детей может быть до пяти уроков, а совокупное время пребывания в школе может составлять до пяти часов.

