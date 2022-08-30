Правительство утвердило даты выходных в 2023 году в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно", – говорится в сообщении.

Так, нерабочими будут 23–26 февраля, а также 8 марта. Россияне также будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Выходными будут дни с 10 по 12 июня, а также с 4 по 6 ноября.



Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в министерство труда и социальной защиты с предложением сделать 1 сентября выходным днем. По его словам, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник.

