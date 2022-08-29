В Госдуме объяснили, может ли 1 сентября в РФ стать выходным днем

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 назвала несерьезным предложение сделать 1 сентября в России выходным днем.

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он пояснил, что от родителей в День знаний требуется не только успеть на работу и подготовить ребенка к школе, но также еще отметить праздник. Со своим предложением парламентарий обратился в министерство труда и социальной защиты.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мне кажется, что такие странные предложения в тот период, когда экономика страны испытывает определенные трудности, не выглядят серьезными.

По словам Светланы Бессараб, сейчас у работающих граждан есть несколько способов при необходимости получить выходной 1 сентября. Например, включить этот день в счет отпуска. Поэтому делать его нерабочим для всех – избыточно, считает депутат.

Она добавила, что в некоторых организациях работодатель совместно с профсоюзной организацией прописывает в коллективном договоре дополнительные выходные для своих сотрудников, которые могут быть установлены в том числе и 1 сентября. "Они прописывают, на мой взгляд, хорошие преференции для работников, когда какие-то определенные даты, та же свадьба или 1 сентября для родителей первоклашек как раз являются выходными оплачиваемыми или неоплачиваемыми днями", – пояснила депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В масштабах страны предлагать 1 сентября сделать выходным днем – достаточно странное предложение, на мой взгляд.

Ранее в ГД предлагали рассмотреть возможность введения дополнительного выходного раз в месяц для россиян, которые трудятся в условиях постоянного стресса. Инициатива была направлена главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По задумке ее авторов, такой выходной ежемесячно полагался бы работнику в любую удобную для него дату.