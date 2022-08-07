Россиянам рассказали, как законно получить выходной 1 сентября

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Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, как россияне могут устроить себе выходной в День знаний, чтобы посетить школьный праздник своего ребенка.
"Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября", – приводит ее слова РИА Новости.
Также можно написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, продолжила эксперт, или же заранее позаботиться о том, чтобы ежегодный оплачиваемый отпуск выпал на День знаний. Помимо этого, отметила Голованова, 1 сентября можно получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно.
Эксперт подчеркнула, что по закону 1 сентября не является нерабочим праздничным днем.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о назначении Дня семьи, любви и верности праздничным и выходным днем. Если 8 июля отнесут к нерабочим праздничным дням, россияне смогут в этот день собираться всей семьей, проводить время со своими родными и близкими.
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