В Госдуме оценили предложение сократить рабочие смены в день рождения

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Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 назвала "избыточным" предложение сократить рабочий день сотруднику в день его рождения.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с таким предложением. Он уточнил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня или смены, которая предшествует нерабочему праздничному дню, сокращается на час. При этом законодательство не предусматривает аналогичной трудовой льготы по случаю дня рождения, а этот праздник граждане традиционно отмечают в кругу семьи, отметил депутат.
Депутат отметила, что в некоторых организациях предусматривается дополнительный оплачиваемый день при рождении ребенка. На случай свадьбы – до трех оплачиваемых выходных.
"В том числе работодатели при согласовании с профсоюзами допускают такие дополнительные выходные, например при юбилее, и, как правило, работодатели отпускают на полдня раньше работающих, у которых день рождения и так далее", – подчеркнула Бессараб.
Решить, в каком случае сотрудникам можно предоставить сокращенный рабочий день или оплачиваемый выходной, можно коллективным договором, поясняет депутат.
"Это должны решить коллективным договором по предложению профсоюзной организации. Провести переговоры и заключить коллективное соглашение или договор или, если нет своего профсоюза, можно воспользоваться генеральным соглашением Федерации независимых профсоюзов России и правительства РФ или отраслевым соглашением, в которых наверняка тоже прописаны дополнительные дни отдыха, региональным соглашением. Даже если такой документ работодатель не хочет искать, можно договориться просто внутри коллектива", – говорит Бессараб.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный выходной для граждан, работающих в условиях постоянного стресса. Он отметил, что события последних двух лет вызвали повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у россиян. В связи с этим, по мнению политика, было бы оправданно предоставлять выходной раз в месяц в удобную для человека дату.
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