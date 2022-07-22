В Госдуме оценили предложение сократить рабочие смены в день рождения

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Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 назвала "избыточным" предложение сократить рабочий день сотруднику в день его рождения.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с таким предложением. Он уточнил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня или смены, которая предшествует нерабочему праздничному дню, сокращается на час. При этом законодательство не предусматривает аналогичной трудовой льготы по случаю дня рождения, а этот праздник граждане традиционно отмечают в кругу семьи, отметил депутат.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Я считаю, что это избыточная инициатива, поскольку такие ситуации, как правило, регулируются коллективными договорами и соглашениями. В коллективных договорах организаций прописано множество дополнительных социальных гарантий для работников. Поэтому, на мой взгляд, решать это на уровне законодательного органа – это как микроскопом забивать гвозди.

Депутат отметила, что в некоторых организациях предусматривается дополнительный оплачиваемый день при рождении ребенка. На случай свадьбы – до трех оплачиваемых выходных.

"В том числе работодатели при согласовании с профсоюзами допускают такие дополнительные выходные, например при юбилее, и, как правило, работодатели отпускают на полдня раньше работающих, у которых день рождения и так далее", – подчеркнула Бессараб.

Решить, в каком случае сотрудникам можно предоставить сокращенный рабочий день или оплачиваемый выходной, можно коллективным договором, поясняет депутат.

"Это должны решить коллективным договором по предложению профсоюзной организации. Провести переговоры и заключить коллективное соглашение или договор или, если нет своего профсоюза, можно воспользоваться генеральным соглашением Федерации независимых профсоюзов России и правительства РФ или отраслевым соглашением, в которых наверняка тоже прописаны дополнительные дни отдыха, региональным соглашением. Даже если такой документ работодатель не хочет искать, можно договориться просто внутри коллектива", – говорит Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный выходной для граждан, работающих в условиях постоянного стресса. Он отметил, что события последних двух лет вызвали повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у россиян. В связи с этим, по мнению политика, было бы оправданно предоставлять выходной раз в месяц в удобную для человека дату.