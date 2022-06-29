Россиянам рассказали, кому сократят рабочий день в жару

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Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на 1 час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, на 2 часа — если температура составляет 29 градусов, на 4 часа — при температуре 30,5 градусов и выше. Это касается абсолютно всех категорий работников, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Кроме того, сильная жара может стать причиной плохого самочувствия. Ответственность за состояние здоровья людей старшего возраста, а также тех, кто страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, сердечными недугами, гипертонией или находится в состоянии беременности, полностью лежит на работодателе.

Юрист подчеркнул, что работодатель должен обеспечить надлежащие условия труда и отдыха. Это может быть реализовано сокращением продолжительности рабочего времени, предоставления отгула, а также временного перевода сотрудника на удаленку.

Как отметил эксперт, согласно нормативам Роспотребнадзора, на открытом воздухе при температуре 32,5 градусов и выше непрерывная работа должна составлять 15–20 минут, далее следует отдых не менее 10–12 минут в помещениях при температуре не выше 25 градусов. Суммарно за смену на жаре сотрудники могут работать не более 4–5 часов, если используют спецодежду, и не более 1,5–2 часов без нее.

Соловьев отметил, что все указанные нормативы "должны содержаться во внутренних локальных правовых актах любой организации, а все сотрудники должны быть ознакомлены с ними под роспись".

Ранее жителям столицы пообещали новую волну тридцатиградусной жары. Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что с пятницы, 1 июля, температура будет прибавлять 2–3 градуса каждый день.

Новая волна тридцатиградусной жары ожидается с 2 июля вплоть до 6 июля. Однако нынешние июньские показатели уступают 2021 году. Тогда в городе зафиксировали 34,5 градуса.

При этом, по словам синоптика, со вторника, 28 июня, до пятницы, 1 июля, столбики термометров опустятся до 25–27 градусов.

