В ГД предложили давать дополнительный выходной за работу в условиях стресса

Фото: depositphotos/NatashaFedorova

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с предложением ввести дополнительный выходной для граждан, работающих в условиях постоянного стресса.

Он отметил, что события последних двух лет вызвали повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у россиян. В связи с этим, по мнению политика, было бы оправданно предоставлять выходной раз в месяц в удобную для человека дату.

"По данным аналитиков, от депрессии лечится каждый восьмой житель Москвы, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге – каждый девятый. Депрессия стала болезнью XXI века. Как бы смешно это ни звучало, но мы получили реальную проблему, с которой сталкивается огромное количество людей", – приводит слова Чернышова ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что эмоциональные перегрузки приводят к усталости ума, душевной пустоте и уменьшению производительности труда.

Ранее руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить к стандартным 28 дням отпуска, положенным каждому россиянину, еще семь дней, которые можно использовать по своему усмотрению.

Данную инициативу поддержал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, среди плюсов дополнительных выходных дней можно назвать больше времени для восстановления, а среди минусов – сокращение рабочего времени.

