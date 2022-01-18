Россиянам рассказали, как продлить отпуск в 2022 году

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Эксперты рассказали, как в 2022 году можно отдохнуть полтора месяца, взяв всего 19 дней отпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса OneTwoTrip.

"Если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы продлятся 47 дней", – рассказали специалисты.

По их словам, несколько отгулов можно добавить перед 23 февраля и после 8 марта, благодаря чему выходные будут продлены. В мае праздничные дни в этом году разделены, но если между ними взять отпуск, отдохнуть можно будет 16 дней.

Увеличить выходные дни можно будет и по случаю Дня России в июне и Дня народного единства в ноябре, отметили эксперты.

В 2022 году праздничные дни выпадают на 23 февраля, 6–8 марта с переносом выходного с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта, с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, а также 11–13 июня и 4–6 ноября.