Новогодние праздники в РФ продлятся с 31 декабря до 9 января

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Ближайшие новогодние праздники в России продлятся 10 дней, с 31 декабря по 9 января, майские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Это следует из утвержденного кабмином производственного календаря на 2022 год.

"Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно", – сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Таким образом, первые майские праздники продлятся четыре дня – с 30 апреля по 3 мая, вторые – также четыре дня – с 7 по 10 мая.

Помимо этого, выходными днями в 2022 году станут 23 февраля, 6–8 марта с переносом выходного с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта, а также 11–13 июня и 4–6 ноября.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным днем. По словам главы ведомства Антона Котякова, это может быть реализовано без увеличения существующего количества праздничных дней.