В РФ могут сделать 31 декабря выходным без увеличения числа праздников

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Минтруд РФ рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Об этом сообщает газета "Известия".

"В перспективе, если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения", – объяснил глава ведомства Антон Котяков.

Ранее министр объявил, что в 2022 году выходные дни в связи с празднованием Нового года продлятся с 31 декабря по 9 января. Последний день года выпадает на субботу, соответственно, 9 января (понедельник) также станет праздничным днем.

Президент Союза профсоюзов России Роман Худяков в своем обращении выступил за определение 31 декабря как постоянного выходного дня. Решение, по мнению эксперта, должно быть принято на федеральном уровне.