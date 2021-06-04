Фото: Владимир Андреев/URA.RU/TAСС
Майские праздники в 2022 году планируют сделать раздельными. Предполагается, что россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Это следует из проекта постановления Минтруда РФ.
Также, согласно документу, совпадающие с праздничными датами выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) предлагается перенести на 3 и 10 мая соответственно. Кроме того, Минтруд предлагает перенести выходной день с 5 марта (суббота) на 7 марта (понедельник).
"Таким образом, <...> в 2022 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября", – отмечается в пояснительной записке к постановлению.
Уточняется, что такой календарь праздничных дат позволит обеспечить рациональное использование работниками выходных и праздничных дней в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса.
В апреле 2021 года Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне в майские праздники 2021 года отдыхали 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников была сохранена.
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