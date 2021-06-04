Эксперты рассказали, стоит ли добавлять 31 декабря в календарь выходных

В Минтруде рассматривают возможность сделать 31 декабря выходным на постоянной основе. В прошлом году решение о дополнительном нерабочем дне приняли за несколько дней до начала каникул. 31 декабря 2021 года уже объявлено нерабочим по решению правительства. Выясняем, стоит ли начинать новогодние праздники на день раньше.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продлить новогодние праздники?

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что новогодние каникулы в следующем году продлятся десять дней. Начнутся они с 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу, и закончатся 9 января 2022 года.

При этом ведомство также рассматривает возможность сделать эту дату выходным днем на постоянной основе.





Антон Котяков глава Минтруда Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта.

В 2020 году 31 декабря не было официальным выходным, но Владимир Путин порекомендовал главам субъектов пойти навстречу россиянам и сделать его нерабочим. В итоге все регионы, в том числе и Москва, отправили жителей на новогодние каникулы на день раньше.

Правительство заранее утвердило последний день 2021 года выходным. Это удалось сделать за счет переноса одного из праздничных дней (3 января), который выпал на воскресенье.

В следующем году 31 декабря также будет нерабочим для россиян, так как он придется на субботу.

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

Перенести выходной

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что возможность сделать 31 декабря выходным днем существует.

"Сегодня в Российской Федерации в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдет именно в этот календарь", – пояснила парламентарий.

Она уточнила, что, когда праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, россияне получают дополнительный выходной за счет переноса. Такая система позволяет копить праздничные дни, за счет чего получаются длинные новогодние и майские праздники.

Депутат напомнила, что, согласно опросам, население России больше предпочитает длинные новогодние каникулы другим праздникам.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если мы просто переставим какой-то из праздников и с 31 декабря по 7 января россияне в обязательном порядке будут находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все стороны.

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с Москвой 24 также согласился с тем, что новогодние праздники можно начать на один день раньше.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Значительная часть предприятий и организаций работает в этот день очень условно, где-то вообще отпускают по домам. Все понимают, что надо готовиться к Новому году. Это было бы правильным решением сделать 31 декабря выходным", – пояснил юрист.

При этом, по его словам, стоит решить, каким образом будет добавлен дополнительный нерабочий день.





Олег Бабич руководитель правового департамента Конфедерации труда России У бизнеса возникнут вопросы, а за счет какой даты будет выходной? Или же просто добавят дополнительный нерабочий день в календарном году.

Собеседник Москвы 24 считает, что лучшим вариантом был бы ежегодный перенос одного из праздничных дней. При этом продолжительные периоды – майские праздники и новогодние каникулы – лучше не привлекать для этого, заключил эксперт.

