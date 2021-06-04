В Минтруде РФ рассказали о выходном дне 31 декабря в 2022 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

31 декабря 2022 года станет нерабочим днем для россиян. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в интервью ТАСС.

"С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим", – подчеркнул министр.

Ранее Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Президент рекомендовал принять соответствующее решение властям регионов.

В прошлом году 31 декабря объявили выходным днем во многих регионах РФ, в частности, и в Москве.

Сергей Собянин отмечал, что бюджетные организации, которые не участвуют в подготовке к праздникам, не будут работать в этот день.