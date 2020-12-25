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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января. Прошу оформить это решение установленным порядком", – сказал Шойгу.

Министр пояснил, что решение было принято на основании трудного уходящего года, который неоднократно испытывал на стойкость военнослужащих. При этом Шойгу поручил обеспечить необходимый уровень боевой готовности и воинской дисциплины в войсках.

Накануне Москва и Подмосковье объявили 31 декабря нерабочим днем. Бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, в этот день работать не будут.

Последний день 2020 года сделали выходным также в Чувашии и Костромской области, в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области. В этот день не будут работать и в Ямало-Ненецком автономном округе, в Иркутской области, Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

Согласно действующему производственному календарю РФ, праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года приходится на 11 января.

