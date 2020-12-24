24 декабря, 22:04
Фото: "Московские сезоны"
Москва и Подмосковье объявили 31 декабря нерабочим днем. Бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, в этот день работать не будут, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы, конечно, не можем всех обязать 31 декабря не работать, но для тех бюджетных учреждений и организаций, которые не задействованы в подготовке к Новому году и праздникам, этот день будет выходным", – сказал мэр.
Он рекомендовал всем другим предприятиям также сделать 31 декабря выходным днем для горожан. С такой же инициативой выступил и глава Московской области Андрей Воробьев.
Накануне Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Путин отметил, что в этом году на федеральном уровне это не получится, но рекомендовал это сделать властям регионов.
Ранее около 35 регионов уже перенесли рабочий день с 31-го на субботу, 26 декабря.
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