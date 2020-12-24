Собянин подписал распоряжение о выходном дне в Москве 31 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в столице 31 декабря. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам", – указано в документе.

Ранее Сергей Собянин заявил, что городские власти рекомендуют работодателям установить четверг, 31 декабря, нерабочим днем. При этом он отметил, что выходной точно получат сотрудники бюджетных организаций, не занятые в подготовке к Новому году.

Накануне, 23 декабря, Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Глава государства выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, и отметил, что работа в последний день года обычно бывает своеобразной.

