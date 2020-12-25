В Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в этом году точно невозможен, но в дальнейшем правительство может рассмотреть и такой вариант. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа. А будет ли это компенсироваться или нет, – сейчас каких-то позиций на этот счет нет", – приводит слова Пескова ТАСС.
Накануне Москва и Подмосковье объявили 31 декабря нерабочим днем. Бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, в этот день работать не будут. Ранее около 35 регионов уже перенесли рабочий день с 31-го на субботу, 26 декабря.
Ранее Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Президент отметил, что в этом году на федеральном уровне это не получится, но рекомендовал это сделать властям регионов.
Москва и Подмосковье объявили 31 декабря нерабочим днем
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: