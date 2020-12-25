В Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в этом году точно невозможен, но в дальнейшем правительство может рассмотреть и такой вариант. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа. А будет ли это компенсироваться или нет, – сейчас каких-то позиций на этот счет нет", – приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне Москва и Подмосковье объявили 31 декабря нерабочим днем. Бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, в этот день работать не будут. Ранее около 35 регионов уже перенесли рабочий день с 31-го на субботу, 26 декабря.

Ранее Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Президент отметил, что в этом году на федеральном уровне это не получится, но рекомендовал это сделать властям регионов.

