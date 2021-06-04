Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Десятидневные новогодние каникулы ожидают жителей России в 2022 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС.

Глава Минтруда пояснил, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

"На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней – к 31 декабря добавится 9 дней в январе", – подтвердил министр.

Ранее Котяков объявил, что 31 декабря 2022 года станет нерабочим днем для россиян. Он напомнил, что в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.

До этого Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Президент рекомендовал принять соответствующее решение властям регионов.

В прошлом году специалисты Роструда рассказали, что 31 декабря работодатели имеют право предоставить сотрудникам выходной. Праздничные новогодние каникулы продлились с 1 по 10 января. На работу в 2021 году россияне вышли 11 января.