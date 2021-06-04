Минтруд РФ изучит возможность введения постоянного выходного 31 декабря

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Министерство труда и социальной защиты рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта", – приводит слова Котякова РИА Новости.

Ранее Котяков объявил, что 31 декабря 2022 года станет нерабочим днем для россиян. Он напомнил, что в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.

До этого Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Президент рекомендовал принять соответствующее решение властям регионов.