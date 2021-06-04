В Госдуме оценили возможность введения выходного дня 31 декабря

Фото: "Московские сезоны"
Возможность сделать 31 декабря выходным днем существует. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT.
"Я думаю, что объективно такая возможность имеется. Сегодня в Российской Федерации в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдет именно в этот календарь", – сказала депутат.
Она уточнила, что, когда праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, граждане получают дополнительный выходной за счет переноса. Такая система позволяет копить праздничные дни, за счет чего получаются продолжительные новогодние каникулы и майские праздники.
Бессараб напомнила про данные опросов, которые указывают на то, что население больше предпочитает новогодние каникулы.
"На мой взгляд, если мы просто переставим какой-то из праздников и с 31 декабря по 7 января россияне в обязательном порядке будут находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все стороны", – заключила депутат.
Ранее россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне. В этом году День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, а выходной переносится на понедельник, 14 июня. При этом рабочий день в пятницу, 11 июня, будет сокращен на один час.
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