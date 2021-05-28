Минтруд не видит предпосылок для введения четырехдневки в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Министерство труда и социальной защиты не видит оснований и четких предпосылок для введения в России четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Он пояснил, что пока в Минтруд не поступало хорошо проработанных инициатив, содержащих обоснование необходимости введения в стране четырехдневки.
"Потому что мы на сегодняшний день предпосылок к этому – четких, ярко выраженных – не видим", – сказал Котяков.
При этом министр подчеркнул, что Минтруд обязательно рассмотрит хорошо обоснованную инициативу по данному вопросу, как только она поступит.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он считает, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.
Пандемия оживила идею о четырехдневной рабочей неделе
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