Больше, чем в России, отдыхают только в Индонезии

Пока россияне думают, как провести долгие майские праздники, европейцы и американцы радуются малому – когда государственные праздники выпадают рядом с обычными выходными. Соперничать с нашей страной по длительности каникул способна только Индонезия.

А как в Европе?

Во многих европейских странах самые продолжительные праздничные дни – это рождественские каникулы. "В Германии они длятся с 25 по 31 декабря. Еще 4 дня немцы отдыхают на Пасху, – рассказывает берлинский гид Мария Лямина. – Есть официальные праздники, такие как Муттертаг (День матери), День объединения Германии. А с 2019 года в Берлине снова стали отмечать 8 Марта. В дни отдыха немцы выбираются на природу – гуляют в парках, катаются на велосипедах. Жители Германии любят путешествовать – кто на машине, а кто поездами. Многие пользуются специальным приложением, где подробно расписаны однодневные маршруты без ночевок".

"В Италии к Рождеству и Новому году приурочены выходные – 25 и 26 декабря, а также 1 и 6 января, – рассказывает Наталья Астахова, тревел-эксперт, руководитель турагентства. – Итальянцы, у которых есть такая возможность, стараются уйти в отпуск с 24 декабря по 7 января".

По словам тревел-эксперта, в Финляндии в июне отмечается "летнее Рождество" – День Ивана Купалы. "Праздничными являются 25 и 26 июня, в зависимости от календаря к ним могут добавляться выходные, выпадающие на субботу и воскресенье. В Чехии, помимо рождественских каникул и пасхальных дней, длинные выходные выпадают на 5 и 6 июля. Это официальный праздник, день основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Если по календарю к ним примыкают суббота и воскресенье, то отдых увеличивается", – поясняет Наталья Астахова.

Кому не повезло с отдыхом

В Японии самые длинные выходные выпадают на так называемую "Золотую неделю". В последний день апреля отмечается день рождения императора Хирохито, 3 мая – День Конституции, 4 мая – день основания государства, а 5 мая – праздник детей. Большинство работодателей не против, чтобы служащие отдыхали всю неделю, за что ее и прозвали золотой.

Жизнь в эти дни практически замирает, потому что люди стараются максимально использовать отдых для общения с семьями и друзьями. Они выезжают на природу, любят гулять в парках, за которыми с большой любовью ухаживают. Японцы не избалованы праздниками, даже стандартный отпуск у них длится не больше двух недель в год.

Жителям Малайзии столь длинные и частые выходные, как в России, даже не снились. По словам научного сотрудника Института востоковедения РАН Екатерины Кочетковой, после мусульманского поста Рамадана, который длится месяц, люди отдыхают два дня. И это самые длинные официальные выходные.

Есть также День независимости, различные религиозные праздники, китайский Новый год и другие праздничные даты. Но если они выпадают на выходные, то никто не станет их переносить, чтобы компенсировать отдых за счет трудовых будней.



Может, в том числе поэтому Малайзия – очень развитое в экономическом плане государство. Кстати, Международный день труда 1 мая в Малайзии – общегосударственный праздник. И это вполне заслуженно.

А вот индонезийцы очень похожи на россиян, потому что любят отдыхать. Разговение после Рамадана (месяца строгого поста) для них растягивается больше чем на два дня официальных выходных, которые нужны для Лебарана (праздника разговения). В этом случае порой праздничной объявляют целую рабочую неделю. Еще в многоконфессиональной Индонезии долгие рождественские каникулы, которые плавно перетекают в новогодние – местные жители с 25 декабря отдыхают целые 2 недели.

Американская мечта

"В США бизнес не позволяет расслабляться – американцы максимум 3 дня отдыхают в Рождество, – рассказывает тревел-эксперт Наталья Астахова. – В последний понедельник мая отмечается День поминовения в честь военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. К нему присоединяются выходные (суббота и воскресенье), и получается долгий уик-энд. В последний четверг ноября начинаются еще одни "длинные выходные" – празднуется День благодарения. В его основе – праздник урожая, традиция отмечать окончание полевых работ".