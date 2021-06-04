Глава Союза профсоюзов заявил, что 31 декабря должно быть выходным днем

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Президент Союза профсоюзов России Роман Худяков высказался в поддержку введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Об этом я говорил с 2012 года в своих выступлениях, я уже тогда предлагал, что 31-е число должно быть выходным днем на государственном уровне. Потому что если мы возьмем наших уважаемых женщин, то после работы они бегут на кухню, начинают трудиться, а потом, когда наступает Новый год, мы видим, как они хотят спать", – заявил Худяков.

По его словам, объявить 31 декабря выходным необходимо на федеральном уровне, поскольку не все работодатели готовы по собственной инициативе отпускать на отдых своих сотрудников.

"Если это официально, на государственном уровне, значит, должен и обязан отпустить своего работника. А если это будет "хочу", "не хочу", "договорюсь", "не договорюсь", то смысл принятия этого закона", – отметил глава СПР.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что министерство рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. До этого Котяков объявил, что 31 декабря 2022 года станет нерабочим днем для россиян.

Идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем поддержал Владимир Путин. Президент рекомендовал принять соответствующее решение властям регионов.