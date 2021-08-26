В ГД предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением продлить предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров на четыре дня. Об этом сообщает RT.
Парламентарий напомнил в своем обращении об опасности пандемии коронавирусной инфекции для пожилых людей. Несмотря на это, работающие пенсионеры продолжают выполнять свои должностные обязанности. Они посещают трудовые коллективы и пользуются общественным транспортом.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня", – говорится в письме.
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным днем.
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